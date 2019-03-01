Son Dakika Haberleri: Mobilya sektörü istişare toplantısında buluştu

Mobilya sektörü istişare toplantısında buluştu

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), bünyesinde faaliyet gösteren meslek gruplarına yönelik düzenlediği İstişare Toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirdi.

Mobilya sektörü istişare toplantısında buluştu, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), bünyesinde faaliyet gösteren meslek gruplarına yönelik düzenlediği İstişare Toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirdi. Mobilya Meslek Gruplarına yönelik düzenlenen toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:50 

İnegöl, Murat Erat, Ekonomi
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