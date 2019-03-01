Mobilya sektörü istişare toplantısında buluştu
1 saat önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), bünyesinde faaliyet gösteren meslek gruplarına yönelik düzenlediği İstişare Toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirdi.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), bünyesinde faaliyet gösteren meslek gruplarına yönelik düzenlediği İstişare Toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirdi. Mobilya
Meslek Gruplarına yönelik düzenlenen toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:50
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