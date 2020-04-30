Mobilya sektörü salgına karşı yeni çözümler geliştiriyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte alışverişlerin büyük bir kısmı internet üzerinden yapılmaya başlansa da tüketiciler özellikle mobilya, perde ve beyaz eşya gibi ürünleri görerek satın almak istiyor. Müşterilerinden aldığı görüşlerden hareketle Asortie Mobilya, müşterilerine özel dezenfekte edilmiş VIP araçlarla fiziksel mağazalarını steril koşullarda ziyaret etmelerini sağladığını duyurdu.



Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon tedbirleri, milyonlarca insanın evlere kapanmasına neden oldu. Evde geçirilen süre arttıkça hem yaşam alanını güzelleştirmek ve yenilemek isteyenler hem de düğün hazırlıkları yarım kalan çiftler mobilya alışverişine yöneldi. Salgın nedeniyle mobilya arayışları internet üzerinden yapılırken beğendiği ürünleri yakından görmek isteyenler ise çözümsüz kaldı. Bu tablo karşısında harekete geçen Asortie Mobilya, müşterilerinin web sitesinden beğendiği ve yakından görmek istediği ürünleri inceleyebilmesi için VIP araç hizmeti sunmaya başladığını açıkladı.



"Müşteriler evlerinden alınıp evlerine geri bırakılıyor"



Başlattıkları özel araç hizmetiyle salgın günlerinde mobilya arayışında olan müşterilerinin sağlıklarını riske atmadan ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını belirten Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Şirket olarak içine bulunduğumuz salgın döneminde hem düğün hazırlıkları yarım kalan çiftlerin mağduriyetlerini gidermek hem de evlerini yenileyecek olup beğendiği ürünleri yakından görmek isteyen müşterilerimizin taleplerini yanıtsız bırakmamak adına dezenfekte edilmiş özel araçlar tahsis etme kararı aldık. Bu uygulama ile toplu taşıma kullanımı gibi risklere maruz kalmadan, internet sitemizde beğendikleri ürünleri yakından görmek isteyen müşterilerimizi evlerinden veya belirttikleri herhangi bir adresten alıp mağazamıza getiriyor ve steril koşularda, gönül rahatlığıyla ürünlerimizi incelemelerini sağlıyoruz." dedi. - İSTANBUL