Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu - BURSA - Son Dakika Ekonomi

Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu - BURSA

6 saat önce

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Ramazan Bayramı'ndan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin beklendiğini belirterek, "İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Ramazan Bayramı'ndan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin beklendiğini belirterek, "İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız." dedi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin ilk iş gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasıyla mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini hatırlattı.

Bu indirim sayesinde sektörde 2020 yılı için güzel beklentiler oluştuğunu dile getiren Balcı, ancak Kovid-19'un Türkiye'de de yayılmasının ardından ortaya farklı bir tablo çıktığını söyledi.

Balcı, mobilya sektöründe de salgın nedeniyle durgunluk yaşandığını, buna rağmen işçi çıkarmayı akıllarının ucundan bile geçirmediklerini vurgulayarak, sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Devletin kısa çalışma ödeneği desteği sağladığını hatırlatan Balcı, "Bu destekten sektördeki firmalarımız ve biz yararlanıyoruz. Bu destek bütün işverenler için çok iyi oldu. İstihdamı devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İşçi çıkarmıyoruz." diye konuştu.

"Kamu bankaları esnafa ve KOBİ'lere çok yardımcı oluyor"

Balcı, salgın nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek, Türkiye'nin bu dönemi devlet-millet dayanışmasıyla atlatacağını belirtti.

Salgın sürecinde hükümetin çok önemli ekonomik destek paketleri açıkladığını söyleyen Balcı, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörü yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan bir sektördür. Yaşadığımız bu süreçte bizler istihdam kaybı olmaması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Mobilya sektörü ham madde, üretim, satış ve lojistik gibi çok geniş bir pazardan oluşuyor ve çoğunlukla alım satımlar vadeyle yapılıyor. Bugünlerde bankalara da çok iş düşüyor. Bu süreçte özellikle kamu bankaları esnafa ve KOBİ'lere çok yardımcı oluyor ancak özel bankalar bu konuda biraz çekimser davranıyor, işi biraz yokuşa vuruyor. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatabiliriz."

"Çifte bayram yapmayı umuyoruz"

Balcı, Kovid-19 vaka sayısının azalmasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yapmayı umduklarını belirterek, "Bayramdan sonra virüsün etkisini kaybedeceğine inanıyoruz. İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız." dedi.

Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu - BURSA

Ramazan Bayramı, Murat Erat, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:29 Kaynak: AA


Son Dakika

Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor 72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü         
17:57
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı         
17:50
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi         
17:48
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor         
17:42
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir         
17:35
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz         
17:26
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak         
17:22
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın         
17:21
ABD'de ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı         
17:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi         
17:16
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız         
17:00
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak         
16:54
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar         
16:52
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı         
16:49
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak         
16:48
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu         
16:47
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri         
16:31
Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı         
16:31
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi         
16:23
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık         
16:21
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı         
15:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı         
15:48
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın         
15:48
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı         
15:44
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi         
15:39
Kütahya'da yetişen vişne Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi         
15:38
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Anne ve oğul koronavirüse yenildi         
15:35
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı         
15:34
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 18:09:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]