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Mobilya sektörü yılın ilk yarısında çıtayı yükseltti

2 saat önce

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılının ilk yarısında sektörün ulaştığı ihracat rakamlarını açıkladı.

Mobilya sektörü yılın ilk yarısında çıtayı yükseltti, System.String[]

Güleç, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 7,2'lik bir artışla 2, 628 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Güleç, sadece mobilyada ihracatın ilk yarı yılda 1.634 milyar dolar olduğunu aktardı.

2019 yılının ilk yarısında Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik bir artışla 2,628 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sadece mobilya kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3'lük artış yaşandı ve 1.634 milyon dolar ihracat yapıldı.

"Hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Türkiye mobilya sektörünü gelişimi için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektör olarak 2019 yılının ilk yarısında hedefledikleri rakamlara ulaştıklarının altını çizdi. Güleç,sektörün Türkiye'nin tüm ihracatından yüzde 1,8 pay aldığını ve 2023 yılında da dünyanın ilk 10 mobilya ihracatçısı arasında yer alma hedefiyle çalıştıklarını aktardı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:55 Kaynak: Bültenler
Ahmet Güleç, Murat Erat, İstanbul, İhracat, Güncel
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