Son Dakika Haberleri: "Mobilya sektöründe 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardık"
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"Mobilya sektöründe 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardık"

46 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, mobilyacılık sektörünün sürekli geliştiğini belirterek, "Bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, mobilyacılık sektörünün sürekli geliştiğini belirterek, "Bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık" dedi.
Mustafa Varank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:37 
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