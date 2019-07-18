"Mobilya sektöründe 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, mobilyacılık sektörünün sürekli geliştiğini belirterek, "Bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, mobilyacılık sektörünün sürekli geliştiğini belirterek, "Bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık" dedi.

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