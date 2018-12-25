Mobilya Sektöründen Asgari Ücret Artışına Tam Destek
36 dakika önce
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2019 yılı asgari ücret tutarı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı sonrasında açıklama yapan Bakan Zehra Zümrü Selçuk, 2019 yılı için asgari ücreti 2 bin 20 TL olarak açıkladı.
Bu farkındalıkla emek yoğun bir sektör olarak asgari ücret artışını olumlu bulduklarının altını çizen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, devlet, işveren ve işçi sınıfın aynı masada oturarak ortak bir karar vermesinin Cumhurbaşkanlığı sisteminin olumlu bir yansıması olarak gördüklerini belirtti.
Mobilya sektörünün gelişimi için yoğun olarak çalışan Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, bugün açıklanan asgari ücret zammını sektör olarak olumlu bulduklarını söyledi.
"VERGİLERİN İNDİRİLMESİ GEREKLİ"
Mobilya sektörünün emek yoğun bir sektör olduğunun altını çizen Güleç, komisyonda devlet, işveren ve işçinin bir arada olmasının rakamın bu seviyelere ulaşmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Mobilya sektörün istihdam dostu bir sektör olduğunu belirten Güleç, sektörün de desteğiyle 2019'da işsizlik oranının tekrar tek haneli rakamlara gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Öte yandan sektör temsilcileri olarak istihdam üzerindeki vergilerin düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını ve bu konuda devletten destek beklediklerini aktaran Güleç, enflasyonun aşağı seviyeye gerilemesi ve milli gerilin artırılması için vergilerin düşürülmesi gerekliliğini belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:38 Kaynak: Bültenler
İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı