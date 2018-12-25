Mobilya Sektöründen Asgari Ücret Artışına Tam Destek

Bu farkındalıkla emek yoğun bir sektör olarak asgari ücret artışını olumlu bulduklarının altını çizen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, devlet, işveren ve işçi sınıfın aynı masada oturarak ortak bir karar vermesinin Cumhurbaşkanlığı sisteminin olumlu bir yansıması olarak gördüklerini belirtti.

Mobilya sektörünün gelişimi için yoğun olarak çalışan Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, bugün açıklanan asgari ücret zammını sektör olarak olumlu bulduklarını söyledi.

"VERGİLERİN İNDİRİLMESİ GEREKLİ"

Mobilya sektörünün emek yoğun bir sektör olduğunun altını çizen Güleç, komisyonda devlet, işveren ve işçinin bir arada olmasının rakamın bu seviyelere ulaşmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Mobilya sektörün istihdam dostu bir sektör olduğunu belirten Güleç, sektörün de desteğiyle 2019'da işsizlik oranının tekrar tek haneli rakamlara gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Öte yandan sektör temsilcileri olarak istihdam üzerindeki vergilerin düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını ve bu konuda devletten destek beklediklerini aktaran Güleç, enflasyonun aşağı seviyeye gerilemesi ve milli gerilin artırılması için vergilerin düşürülmesi gerekliliğini belirtti.