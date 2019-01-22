Son Dakika Haberleri: Mobilya Sektörünün 2023 Vizyonunda Önemli Bir Rol Üstlenen Cnr İmob Kapılarını Açtı

Mobilya Sektörünün 2023 Vizyonunda Önemli Bir Rol Üstlenen Cnr İmob Kapılarını Açtı

1 saat önce

Türkiye mobilya sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl 15. kez kapılarını sektör profesyonellerine açtı.

Mobilya Sektörünün 2023 Vizyonunda Önemli Bir Rol Üstlenen Cnr İmob Kapılarını Açtı, System.String[]

"Sektör olarak bugün 179 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedef; ihracatta ilk 5 ülkeden biri olmak"

Güleç: Türkiye mobilya sektörü Türkiye ihracatının öncü kuvvet niteliğinde akıncı birlikleri rolünü üstlenmiştir

Türkiye'nin yanı sıra Avrasya Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, altı gün boyunca 40.000'i yabancı olmak üzere, 120.000'in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri olan ve mobilya sanayisini tek çatı altında buluşturmak için 15 yıldır düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 22 Ocak 2019 Salı günü (bugün) sektör profesyonellerine kapılarını açtı. Türkiye ekonomisinin 2023 vizyonu çerçevesinde mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasında her geçen yıl katkısını artıran fuar, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları sunuyor.

"KDV indiriminin artık kalıcı olması gerektiğine inanıyoruz"

Fuarın Türkiye mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini olarak değerlendirdiklerini söyleyen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yıldır dünya çapında üretim gücünde, tasarım ve kalitede, markalaşmada ve ihracatta kendinden söz ettiren bir ülke olduğunun altını çizdi. Sektörün 2000 yılında 180 milyon dolar ihracat yapıp sattığından daha fazla alım yaptığını aktaran Güleç, "Bugün sektör, 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaparak yeni bir rekora imza attı. Ve 179 ülkeye mobilya satarak ülke çeşitliliğinde en yaygın sektör oldu. Bundan gurur duyuyoruz. Bu başarının temelinde öncelikle; Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde var olan istikrarlı siyasal yapı ve iş dünyası diyaloğu meslektaşlarımın, çalışkan, müteşebbis ruhu yatmaktadır. Sektör olarak hammaddeleri ile birlikte KDV indiriminin artık kalıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu hamle ile 2023 yılında en çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden birisi olacağımızı, 40 bin üreticimizin en az yarısı olan 20 bin üreticimizin faal ihracatçı olacağını biliyoruz. Bu sebeple, devletimizin alacağı kalıcı KDV indirim kararının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:24 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Türkiye, İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Erat, Güncel
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