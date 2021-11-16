Mobilya Sitesi esnafı çöp alanlarıyla iç içe hizmet veriyor - Son Dakika

Esnaf çöp alanlarıyşa iç içe üretim yapıyor

"Mobilyacılar sitesi itfaiyenin staj yeri haline geldi"

Buca- Karabağlar Mobilya Sitesi esnafı katı atık ve çöplerin yığılı olduğu çöp alanlarıyla iç içe çalışmaktan şikayetçi.10 binden fazla işletmenin olduğu 60 binden fazla insanın çalıştığı sitenin belli yerlerinde halı saha büyüklüğündeki alanlara çöp yığılmasından bezdiklerini söyleyen esnaf, "Bu kadar insan bu sağlıksız koşullarda ve her gün yangın tehlikesiyle iç içe yaşıyoruz. Bu soruna bir çarebulunsun" dedi.

İZMİR EKONOMİSİNİN ATARDAMARI

Esnafın siteyle ilgili şikayetlerini dinleyen Dağ, özellikle çöp alanları ve yangınlarla ilgili sıkıntıların olduğunu belirtti.

Dağ, Mobilya Sitesi'nin sadece Karabağlar için değil İzmir için çok önemli ekonomik bir faaliyet alanı olduğunun altını çizerek, "10 binden fazla meslektaşımız burada üretim yapıyor. Onun bir 5-6 katı emekçi buradan ekmeğini kazanıyor. Burası adeta Karabağlar'ın ve İzmir'in ekonomisinin atardamarlarından biri. Gelin görün ki meslektaşlarımız çöpü, kokunun içinde hizmet veriyor" diye konuştu.

KİMİN GÖREVİYSE ARAŞTIRACAĞIZ

Dağ, Mobilya Sitesinin sağlıklı koşullara kavuşması için yerel yönetimnler ve hükümet düzeyinde her türlü girişimde bulunacaklarının altını çizerek, "Burası bir sanayi alanı. Buradaki katı atıkların toplanması kimin görev alanındaysa gerekli araştırmayı yapıp, esnafımızla beraber girişimlerde bulunacağız. Ayrıca sitenin içine mobilya üretimiyle alakası olmayan kimselerin çöplerini buraya yığdıklarını görüyoruz. Buna müsaade edilmemesi için ne gerekiyorsa gayret göstereceğiz" sözlerine yer verdi.

DUMAN İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Site esnafından Cüneyt Tosun da çöp alanlarıyla ilgili ciddi bir mücadele verdiklerini söyleyerek, "Defalarca mücadele ettik. Burayı taşlarla çevirdik. Buna rağmen dışarıdan gelen insanlar oluyor. Çöplerini buraya atıyorlar. Defalarca tartışma çıktı. Burada her gün bu atıklar yakılıyor. Yangın tehlikesi yaşıyoruz. Ayrıca dükkanlarımızın içi is oluyor. Dumandan çalışamıyoruz. Burası adeta itfaiyenin staj alanı haline geldi" ifadesini kullandı.