Son Dakika Haberleri: Mobilya Tamir Atölyesinde Yangın: 1 Ölü

Mobilya Tamir Atölyesinde Yangın: 1 Ölü

1 saat önce

Eskişehir'de mobilya tamir atölyesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de mobilya tamir atölyesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında iş yeri sahibinin babası Abdurrahman Uslu (70) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Yıldıztepe, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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