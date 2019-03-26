Mobilya Test Merkezi İTSO’da masaya yatırıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında BEBKA desteği ile hayata geçirilmesi planlanan Malzeme Kütüphanesi ve Mobilya Test Merkezi (MOBTEM) projesi için fizibilite çalışmaları başlatıldı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında BEBKA desteği ile hayata geçirilmesi planlanan Malzeme Kütüphanesi ve Mobilya Test Merkezi (MOBTEM) projesi için fizibilite çalışmaları başlatıldı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor

Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi