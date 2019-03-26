Son Dakika Haberleri: Mobilya Test Merkezi İTSO’da masaya yatırıldı

Mobilya Test Merkezi İTSO’da masaya yatırıldı

46 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında BEBKA desteği ile hayata geçirilmesi planlanan Malzeme Kütüphanesi ve Mobilya Test Merkezi (MOBTEM) projesi için fizibilite çalışmaları başlatıldı.

Mobilya Test Merkezi İTSO’da masaya yatırıldı, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında BEBKA desteği ile hayata geçirilmesi planlanan Malzeme Kütüphanesi ve Mobilya Test Merkezi (MOBTEM) projesi için fizibilite çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:32 

İnegöl, Murat Erat, Ekonomi
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