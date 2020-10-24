Mobilya üreticileri ham madde ve tedariği konusunda çözüm arayışında - Son Dakika

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilya sanayisinde son bir aydır ham madde sorunu ve mal tedariği ile ilgili yaşanan sıkıntılar nedeni ile üreticilerin endişeli olduğunu ifade etti.

Üreticinin ihracat yapmak ve iç piyasaya mal satmak için ciddi mücadele verdiğini belirten Uğurdağ, şunları kaydetti:

"İhracat bizim için çok önemli. Bu bağlamda ihracat siparişleri, iç piyasa 3 aydır iyi. Üretim artışları ile pozitif yönde karşı karşıya kaldık. Ancak son bir aydır başta sünger olmak üzere, cam, ayna gibi hammaddelerde birçok sorun yaşanmaya başladı. Süngere üst üste zamlar gelmeye başladı. Bu zamlar yüzde 80-90 seviyelerini aştı. Bunun yanında ham madde temininde de zorluklarla karşı karlıya kaldık. Bu sorunları biz sünger firmalarımızla görüşerek bir çözüm bulma yolunda efor sarf ediyoruz."

Firmalarla görüşerek raporları hazırladıklarının altını çizen Uğurdağ ilgili bakanlıklara sorunları ilettiklerini de söyledi.

Uğurdağ konuşmalarını şöyle noktaladı:

"İnşallah en kısa zamanda çözüme ulaşırız. Ancak halen daha güncel olarak sorunlar devam ediyor. Zamlar gelmeye devam ediyor. Hammadde temininde büyük sıkıntılar çekiyor üreticilerimiz. İnşallah en kısa zamanda çözülür. Zaten pandemi dönemini üretim kaybı ile geçirdik. Pandemi sürecinin ardından bir hızlanma ile karşı karşıya kaldık. Tam bu hızlanmayı yakalamışken, böyle hammadde sorunu ve zam sorunu ile hiç karşılaşmak istemezdik açıkçası. Ciddi ve büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunlar devam eder mi diye üreticilerimizde bir endişe var. Onun için gerekli kişi ve kurumlara gerek hükümetimiz nezdinde gerek bakanlıklar nezdinde sorunlarımızı iletiyoruz."