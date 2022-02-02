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Mobilya üreticisinden 170 ülkeye ihracat - Son Dakika

Mobilya üreticisinden 170 ülkeye ihracat

02.02.2022 13:41

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'e bağlı İstikbal Mobilya'nın ürünleri 170 ülkeye ihraç ediliyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'e bağlı İstikbal Mobilya'nın ürünleri 170 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli markalarından İstikbal Mobilya fabrikalarında, kanepeden koltuk takımına, yataktan bazaya, masadan sandalyeye, sehpadan aksesuara genel yelpaze birçok ürün üretiliyor.

Yapay zeka teknolojisini de kullanan firma, dünyada birçok ev ve iş yerini süsleyerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, AA muhabirine, Türkiye'de 650 mağazaya ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'de yüzde 16'lık pazar payı ile lider konumda olduklarını belirten Yörük, 240 bin metrekarelik 4 üretim tesisinde, 3 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

İhracatla ilgili bilgiler veren Yörük, "Yıllık 60 milyon dolarlık ihracatımız var. Ana ihracat bölgelerimizden biri Avrupa Birliği. Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Türk Cumhuriyetleri ile Rusya ve ABD'ye de ihracatımız var." dedi.

Yörük, kanepeyle tanınan markalarını yenilikçi çalışmalarla evdeki tüm mobilya ürünlerini üreten bir firma haline dönüştürdüklerini anlattı.

Yapay zeka teknolojisi ile üretimde kaliteyi artırdıklarını vurgulayan Yörük, "Her 30 saniyede bir kanepe veya koltuk üretiyoruz. On saniyede bir panel mobilya üretimimiz var. Yıllık üretimimize baktığımızda bir milyonun üzerinde kanepe ve koltuk, 1,5 milyona yakın yatak, 6 milyon civarında da panel mobilya var. Dakikada yaklaşık 20-30 ürün üretiyoruz." diye konuştu.

Yörük, salgına rağmen büyüme rakamlarını artırdıklarını, dünyada 170 ülkedeki bine yakın mağazalarında ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Mobilya üreticisinden 170 ülkeye ihracat
Mobilya üreticisinden 170 ülkeye ihracat
Mobilya üreticisinden 170 ülkeye ihracat

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstikbal Mobilya, Togo Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobilya üreticisinden 170 ülkeye ihracat - Son Dakika


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