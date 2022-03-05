Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi

05.03.2022 10:03

Son dakika haberi... Mobilya üretim mağazasında yangın.

Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN - Samsun'da sanayide bulunan bir mobilya üretim mağazasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi 35. Sokak'taki bir mobilya üretim mağazasında saat 08.30 sıralarında çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına mobilya mağazasında bulunan işçiler ve çevre esnafı müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Olayda yangına müdahale etmek isteyen işçilerden 2'si dumandan etkilendi. Yaralılar sedye ile hastaneye kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. 3 katlı mağazanın 2 ve 3. katlarında bulunan sünger, ahşap ve kumaş gibi ürünler kullanılamaz hale geldi. İşçiler ve çevre esnafı, soğutma çalışmasının ardından yangında zarar gören malzemeleri mağazadan çıkardılar.

Kısa bir süre içerisinde yangına müdahale eden işçiler ve görgü tanıkları, "Elektrik kontağından çıkan bir kıvılcım yangına sebep olmuş olabilir. Bizler hemen yangına müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye de kısa sürede geldi. Çok şükür yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası mağazada bulunan ürünlerin çoğu kullanılamaz hale geldi. Zarar çok büyük" dediler.

Yangının kesin sebebinin, araştırmanın tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
Kağıt yüklü kamyonet alevlere teslim oldu Kağıt yüklü kamyonet alevlere teslim oldu 10 bin haneye elektrik faturası desteği 10 bin haneye elektrik faturası desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement