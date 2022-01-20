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Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu

20.01.2022 13:49
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.

Olay, Sorgun Mahallesi 8107 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 112'den gelen yaralamalı kaza ihbarı sağlık ekiplerini ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın yapıldığı adrese giden trafik ve sağlık ekibi sol ön çamurluğu ve sağ ön lastiği hasar görmüş 07 LSB 95 plakalı Fiat marka otomobile yaklaştığında otomobilin sürücü koltuğunda oturan ve üzerinde kan olan şahsın ölmüş olduğunu gördüler. Yapılan incelemede, şahsın kafasının arka kısmından vurulmak suretiyle öldüğü, aracın arka sağ camının kırık olduğu belirlendi.

Mobilya ustası olduğu öğrenildi

Aracın kiralık olduğunun belirlenmesinin ardından olay yerine gelen aracın kiralandığı rent acar sahipleri aracı mobilya ustası F.Ş'nin kiraladığını, direksiyondaki kişinin de aracı kiralayan şahıs olduğunu belirttiler. Öte yandan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.

Polis araştırma başlattı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ş'nin ölü vaziyette bulunmasının ardından olayı aydınlatmak ve faillerini bulmak için çalışmalara başlattı. - ANTALYA

Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu

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Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu - Son Dakika
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