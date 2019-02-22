Son Dakika Haberleri: Mobilya ve Asansör UR-GE Projesi onaylandı

Mobilya ve Asansör UR-GE Projesi onaylandı

33 dakika önce

Türkiye'deki oda ve borsalar arasında en fazla UR-GE projesi yürüten kurum olan BTSO, 2 yeni UR-GE Projesi'ne daha imza attı.

Mobilya ve Asansör UR-GE Projesi onaylandı, System.String[]
Türkiye'deki oda ve borsalar arasında en fazla UR-GE projesi yürüten kurum olan BTSO, 2 yeni UR-GE Projesi'ne daha imza attı. Mobilya ve asansör sektörüne yönelik hazırlanan proje ile BTSO, UR-GE ve Hiser Projeleri'nin sayısını toplamda 17'ye çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:45 

Ekonomi
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