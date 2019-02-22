Mobilya ve Asansör UR-GE Projesi onaylandı
33 dakika önce
Türkiye'deki oda ve borsalar arasında en fazla UR-GE projesi yürüten kurum olan BTSO, 2 yeni UR-GE Projesi'ne daha imza attı.
Türkiye
'deki oda ve borsalar arasında en fazla UR-GE projesi yürüten kurum olan BTSO, 2 yeni UR-GE Projesi'ne daha imza attı. Mobilya
ve asansör sektörüne yönelik hazırlanan proje ile BTSO, UR-GE ve Hiser Projeleri'nin sayısını toplamda 17'ye çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:45
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