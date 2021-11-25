Son dakika! Mobilya ve metal sektöründe iş kazalarında uzuv kaybını önleyen sistem ihraç ediliyor - Son Dakika

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma tarafından geliştirilen, özellikle ağaç ve metal işleme sanayisinde kullanılan yatar daire testere ve metal büküm makineleriyle çalışanların parmaklarının kesilmesini önleyen güvenlik sistemi, yurt içi ve dışındaki bazı fabrikalarda kullanılıyor.

"Snapbrake" adı verilen ve patenti alınan güvenlik sistemi, fabrikalarda kesim yapılan otomatik makinelere monte ediliyor.

Kesim işinde çalışan işçinin eli bıçağa dokunduğunda devreye giren sistem sayesinde makinenin durması sağlanıyor.

Yurt içi ve dışında birçok mobilya ve metal fabrikasında kullanılan sistemle, olası kazalarda uzuv kaybının önüne geçiliyor. İşçi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatıyor.

Firma sahibi Batuhan Özpınar, AA muhabirine, iş kazalarındaki uzuv kayıplarını önlemek için bir güvenlik sistemi tasarladıklarını söyledi.

Özpınar, 2014'te bu sistemi geliştirmeye başladıklarını ve 2015'te patentini aldıklarını belirterek, daha sonra ürünü fabrika sahiplerine anlattıklarını dile getirdi.

Yurt içindeki birçok tanınmış mobilya fabrikasının makinelerine güvenlik sistemini monte ettiklerini anlatan Özpınar, şöyle konuştu:

"Yaşanılacak kazalarda uzuv kaybının önüne geçtik. Ağırlıklı olarak mobilya fabrikaları bu sistemi kullanıyor. Çünkü bu fabrikalarda yatar daire dediğimiz bir kesim makinesi kullanılıyor. Bu makinelerde yaşanabilecek kazalarda ise uzuv kayıpları yaşanıyor. Dolayısıyla bu sektördeki firmalar ürünümüzü tercih ediyor. Ürünümüz patentli. İnsan vücudundaki enerjiye duyarlı bir sistem. Çalışan kişi makineye temas ettiği anda kesim makinesi anında duruyor. Çalışanın elinde en fazla ufak bir sıyrık oluşuyor."

"Yüzde 100 sonuç veren bir sistem"

Batuhan Özpınar, son dönemde yurt dışına da açıldıklarını ve anahtar teslimi çalıştıklarını bildirdi.

Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Özpınar, şunları kaydetti:

"Mevcutta bulunan makineye bu sistem monte ediliyor. 3-3,5 saatte bunun kurulumu gerçekleştiriliyor. Yaşanılabilecek kazalarda yüzde 100 sonuç veren bir sistem. Bizim güvenlik sisteminin takılı olduğu makinede yaşanabilecek kazada asla uzuv kaybı yaşanmaz. Yurt dışı ticaretimiz geçen yıl başladı. Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda sistemimiz mevcut. Çok şükür şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık."