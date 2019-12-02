Son Dakika Haberleri: Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, mobilya yüklü TIR'da, 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, mobilya yüklü TIR'da, 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında durdurulan mobilya yüklü TIR'da, narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yapıldı. Aramada

mobilyaların arasında gizlenmiş 67 paket halinde 721 kilo 600 gram gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi.

TIR'da bulunan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39), gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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