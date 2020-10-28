Mobilya yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de kontrolden çıkan mobilya yüklü tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kırıkkale- Kayseri kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir A. idaresindeki 38 ADN 666 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kaza nedeniyle devrilen dorsedeki mobilyalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kadir A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE