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Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü
6 saat önce
KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında ise yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı
Mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla tavuk yumurtası ve balıkların toptan satışında da KDV yüzde 1 olarak belirlendi
Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:24
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