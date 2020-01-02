Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü - Son Dakika Dünya

Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü

6 saat önce

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında ise yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı

Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü, System.String[]

Mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla tavuk yumurtası ve balıkların toptan satışında da KDV yüzde 1 olarak belirlendi


Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.

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Cumhurbaşkanı, Murat Erat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:24 
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