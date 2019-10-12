Son Dakika Haberleri: Mobilyacı, Atatürk Havalimanı’nı mektupla istedi
Son Dakika Ekonomi Mobilyacı, Atatürk Havalimanı’nı mektupla istedi

Mobilyacı, Atatürk Havalimanı’nı mektupla istedi

1 saat önce

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini kaleme aldıkları bir mektup gönderdi.

Mobilyacı, Atatürk Havalimanı’nı mektupla istedi, System.String[]

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini kaleme aldıkları bir mektup gönderdi. MOSDER yönetimi, Atatürk Havalimanı'nın kendilerine yeni fuar alanı olarak tahsis edilmesini istedi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:36 
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