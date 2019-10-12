Mobilyacı, Atatürk Havalimanı’nı mektupla istedi
1 saat önce
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini kaleme aldıkları bir mektup gönderdi.
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini kaleme aldıkları bir mektup gönderdi. MOSDER yönetimi, Atatürk Havalimanı'nın kendilerine yeni fuar alanı olarak tahsis edilmesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:36
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız Cumhurbaşkanı erdoğan'dan a milli takım'a tebrik