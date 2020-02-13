Mobilyacı, iş yerinde öldürüldü - Son Dakika
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Mobilyacı, iş yerinde öldürüldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ (50), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Mobilyacı, iş yerinde öldürüldü, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ (50), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Karadağ'ın başına 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ, iş yerinde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına 7 mermi isabet eden Karadağ'ın öldüğü belirlendi. Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Şanlıurfa, Siverek, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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