Mobilyacılar 2021'de ihracatı artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Mobilyacılar 2021'de ihracatı artırmayı hedefliyor

16.12.2020 11:01
Mobilyacılar 2021'de ihracatı artırmayı hedefliyor, System.String[]

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Mobilya sektörü için 2021 özel bir yıl olacak.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Mobilya sektörü için 2021 özel bir yıl olacak. Dünya çapında yüzde 2 olan ihracat payımızı gelecek yıl yüzde 3'e çıkaracağımızdan eminiz." dedi.

Taklacı, AA muhabirine, Türk mobilya sektörü açısından 2020 yılını değerlendirerek, 2021 için beklentilerini anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sağlık sorunlarının birçok sektörü etkilediğini ifade eden Taklacı, bu olumsuzluklara rağmen kendi iş kollarının hızla büyümeye devam ettiğini söyledi

Taklacı, son yıllarda artan iş hacimlerinin daha da yükselmesini beklediğine işaret ederek, "Mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada 8'inci sıraya yükseldik. Her geçen yıl azalan mobilya ithalatı da bu yıl 550 milyon dolar civarında seyretti. Özellikle salgın nedeniyle büyük tesislerin kısmi çalışma modeline geçmesi, Siteler tarzı butik üretici esnafın önünü açtı. Üretimin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli esnaf gerçekleştirdi." diye konuştu.

"Ertelenen evliliklerin yapılması da 2021'de satışlara olumlu yansır"

Siteler gibi geleneksel yöntemlerle el işçiliği ve katma değeri yüksek ürünler imal edenlerin dünyada çok az olduğunu vurgulayan Taklacı, "Kovid-19 nedeniyle ertelenen düğün ve evlilikler var. Salgının azalması ya da sona ermesiyle bunların yapılması da 2021'de mobilya satışlarına olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Taklacı, dünya mobilya ihracatında gelecek yıl ilk 6'ya girmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mobilya ihracatımız her geçen yıl, bir önceki yılın üzerine koyarak devam ediyor. Bu yıl 11 ayda 3,1 milyar dolar olan ihracatımız, dolaylı ürünlerle 4 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Mobilya sektörü için 2021 özel bir yıl olacak. Dünya çapında yüzde 2 olan ihracat payımızı gelecek yıl yüzde 3'e çıkaracağımızdan eminiz. Ayrıca Türk mobilya fiyatları, döviz kurundaki hareketlilikle özellikle Avrupa'da cazip hale geldi, bu avantajı iyi kullanıyoruz."

Esnaf ve Sanatkarlar, Murat Erat, Ankara, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobilyacılar 2021'de ihracatı artırmayı hedefliyor - Son Dakika


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