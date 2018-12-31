Mobilyacılar, Enflasyon İndirimini 2019'da da Sürdürecek

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyacılar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yıl sonuna kadar yaptıkları yüzde 10 indirimi 2019'da da sürdüreceklerini bildirdi.

UĞUR ASLANHAN - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyacılar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yıl sonuna kadar yaptıkları yüzde 10 indirimi 2019'da da sürdüreceklerini bildirdi.



Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak yaptıkları enflasyon indirimi ve mobilyadaki KDV indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Mobilyacılar olarak enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar yaptıkları yüzde 10 indirimi yeni yılda da sürdüreceklerini bildiren Güleç, "Ancak maliyetlerde ciddi artışlar yaşandı. Bu kapsamda hükümetimizden beklentimiz, kasım ayının ilk haftasında başlayan KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam etmesidir. Bu, hem üretimdeki canlanmanın devamını sağlamak hem de iç pazar ve ihracattaki artışı sürdürmek için çok önemli bir gelişme olacaktır." diye konuştu.



İç pazarda son 1,5 ayda yüzde 30 civarında canlanma yaşandığını ifade eden Güleç, ülkenin mobilya ihracatının 2018'de 3 milyar doların üzerine çıkmış olacağını söyledi.



Türkiye'nin 2023 için yıllık mobilya ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anımsatan Güleç, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda 2019 yılı bizim için çok önemli. Ar-Ge ve inovasyonla, tasarımla, uluslararası fuarlara katılarak, Türkiye'nin mobilyada var olan güçlü imajını daha da kuvvetlendirerek, ABD, Avrupa, Asya ve Afrika'da güçlü olduğumuz pazarları koruyup güçlü olmadığımız pazarlara daha da yoğunlaşarak, ihracatımızı artırarak bunu sürdüreceğiz. Ancak bunun iç pazarda satışlarımızın güçlü olması, üretimimizin sürmesi gerekiyor. KDV indiriminin sürmesi halinde bu güçlü üretimimiz de devam edecektir."



"Motivasyon için yüzde 8 KDV'nin devamı şart"



Ahmet Güleç, 2002'de 350 milyon dolar olan mobil ihracatının 9 kat artarak 3 milyar doları aştığını, 177 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, bu yükselişte hükümetin aldığı kararların çok büyük etkisinin olduğunu vurguladı.



Üreticinin dinamik ve moralli olması için KDV indirimi talep ettiklerini belirten Güleç, "Motivasyon için yüzde 8 KDV'nin devamı şart. Ayrıca isteğimiz, mobilya üretiminde ham maddelerimiz olan ağaç mamulleri olarak tabir ettiğimiz kereste, kaplama, yonga levha ve MDF'nin de KDV'sinin mobilya KDV'si ile bir tutulması..." dedi.



Koltuk üreticilerinin çok kullandığı süngerin ham maddesinin KDV'sinin de yüzde 8 olmasının faydalı olacağını dile getiren Güleç, "Mobilya sektörü Türkiye'nin her yerinde büyüyor. Dolaylı istihdamımız 500 bini aştı. KDV indiriminin sürmesi ve iç talebin canlı olmasıyla 2019'da ek 100 bin istihdam sağlayabiliriz. Ayrıca, mobilya sektörü olarak yerli ham maddeleri kullanıyoruz. Makine, cam, kimya, ağaç, orman gibi birçok imalat sektörünün ana müşterisiyiz. Mobilyadaki canlanma, o sektörlerin de canlı olmasını sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

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