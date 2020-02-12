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Mobilyacılar, İtalya’yı marka alarak fethetmeyi hedefliyor
20 dakika önce
2020 yılına KDV indirimiyle giren Türk mobilya sektörü daralan İtalya pazarında marka satın almalar yoğunlaştı.
2020 yılına KDV indirimiyle giren Türk mobilya sektörü daralan İtalya pazarında marka satın almalar yoğunlaştı. Büyümeyi yurtdışında markalaşarak sürdürmeyi hedefleyen sektörün ilk hedefi daralan İtalya pazarından marka satın almak.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:14
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