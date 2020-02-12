Mobilyacılar, İtalya’yı marka alarak fethetmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Mobilyacılar, İtalya’yı marka alarak fethetmeyi hedefliyor

20 dakika önce

2020 yılına KDV indirimiyle giren Türk mobilya sektörü daralan İtalya pazarında marka satın almalar yoğunlaştı.

Mobilyacılar, İtalya’yı marka alarak fethetmeyi hedefliyor, System.String[]

2020 yılına KDV indirimiyle giren Türk mobilya sektörü daralan İtalya pazarında marka satın almalar yoğunlaştı. Büyümeyi yurtdışında markalaşarak sürdürmeyi hedefleyen sektörün ilk hedefi daralan İtalya pazarından marka satın almak.

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:14 
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