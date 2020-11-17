Mobilyacılar, İzmirli deprem mağdurlarının yaralarını sarmak için tek yürek oldu

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Başta Erciyes Anadolu Holding Grubu'nun öncülüğünde ve MOSDER üyesi markalarımızın destekleriyle birlikte, bölgede ilk aşamada tespit edilen ve eşyaları kullanılamaz hale gelen toplamda 1.000 ailemizin ihtiyacı olan 1.025 adet mobilya takımı organize ederek tırlarla bölgeye ulaştırılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MOSDER'den yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası MOSDER Başkanı Mustafa Balcı ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir'de bulunan derneğin tüm üye firmalarını yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dernek üyeleri ayrıca bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından evleri zarar gören ya da eşyaları kullanılamayacak hale gelen vatandaşların mağduriyetini gidermek adına İzmir Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarıyla da koordinasyona geçti.

MOSDER'in destekleriyle ve Erciyes Anadolu Holding'in öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, Alfemo 50, Arno Home 15, Bambi Yatak 100, Bellona 100, Çetmen 15, Doğtaş 100, Enza Home 100, Evmoda Lorenzi 15, Gala Mobilya 5, İstikbal Mobilya 300, İşbir Yatak 30, Kilim Mobilya 15, Konfor Mobilya 15, Moda Life 40 adet takım bağışladı.

Modis Interiors 10, Mondi Home 100, Tutku Mobilya 17 ve Vettore Mobilya ise 10 adet mobilya takımı bağışlayarak yardım kampanyasını destekledi.

Ayrıca MOSDER üyelerinden Yatsan ve Weltew Home da depremden hemen sonra bölgeye battaniye, yorgan ve yastık bağışlayarak yardımların hızla bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

"Biz her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allahtan rahmet diledi.

Depremde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla mobilya sektörü olarak bir araya geldiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Başta Erciyes Anadolu Holding Grubu'nun öncülüğünde ve MOSDER üyesi markalarımızın destekleriyle birlikte, bölgede ilk aşamada tespit edilen ve eşyaları kullanılamaz hale gelen toplamda 1.000 ailemizin ihtiyacı olan 1.025 adet mobilya takımı organize ederek tırlarla bölgeye ulaştırılmasını sağlıyoruz. Bu çalışmamıza değerli katkılarıyla destek olan Alfemo, Arno Home, Bambi Yatak, Bellona, Çetmen, Doğtaş, Enza Home, Evmoda Lorenzi, Gala Mobilya, İstikbal Mobilya, İşbir Yatak, Kilim Mobilya, Konfor Mobilya, Moda Life, Modis Interiors, Mondi, Tutku Mobilya, Vettore Mobilya ile Yatsan ve Weltew Home mobilya markalarımıza çok teşekkür ediyorum."

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin ise, "Erciyes Anadolu Holding Grubu olarak depremden zarar gören vatandaşlarımızın acısını derinden paylaşıyoruz. İstikbal mobilya markamızla 300 adet, Bellona ve Mondi Home markalarımızla da 100'er adet takım mobilyayı İzmir'e gönderdik. Bu süreçte İzmir halkının yaralarını bir nebze olsun bile sarabildiysek ne mutlu bizlere..." ifadelerini kullandı.