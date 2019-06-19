Son Dakika Haberleri: Mobilyacılar KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor
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Mobilyacılar KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor

24 dakika önce

Türkiye'nin mobilya ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Kayseri'de üreticiler, enflasyonla mücadele kapsamında geçici olarak yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen KDV oranının kalıcı olarak yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor.

Mobilyacılar KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor, System.String[]
Türkiye'nin mobilya ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Kayseri'de üreticiler, enflasyonla mücadele kapsamında geçici olarak yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen KDV oranının kalıcı olarak yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:18 
Türkiye, Kayseri, Ekonomi
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