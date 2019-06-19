Mobilyacılar KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor
24 dakika önce
Türkiye'nin mobilya ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Kayseri'de üreticiler, enflasyonla mücadele kapsamında geçici olarak yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen KDV oranının kalıcı olarak yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:18
'nin mobilya ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Kayseri
'de üreticiler, enflasyonla mücadele kapsamında geçici olarak yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen KDV oranının kalıcı olarak yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor.
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