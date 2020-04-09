Mobilyacılar mağazalar için kira desteği bekliyor - Son Dakika
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Mobilyacılar mağazalar için kira desteği bekliyor

6 saat önce

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, "Üretimin geçici olarak durduğu ve ihracatın kontrollü olarak yapılabildiği şu günlerde iç pazarda da yüzde 80 oranında satışlarda daralma gözlemlenmektedir.

Mobilyacılar mağazalar için kira desteği bekliyor, System.String[]

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, "Üretimin geçici olarak durduğu ve ihracatın kontrollü olarak yapılabildiği şu günlerde iç pazarda da yüzde 80 oranında satışlarda daralma gözlemlenmektedir. Yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan sektörümüzün mağazacılık operasyonunun çok daha olumsuz etkilenmemesi için kira sözleşmeleri konusunun tekrar gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MOSDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, mağazacılara kira desteği sağlanması gerektiğini belirterek, "Ülke olarak yaşadığımız Korona gündemi, sektörümüzün mağazacılık ayağını da olumsuz etkilemektedir. Üretimin geçici olarak durduğu ve ihracatın kontrollü olarak yapılabildiği şu günlerde iç pazarda da yüzde 80 oranında satışlarda daralma gözlemlenmektedir. Yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan sektörümüzün mağazacılık operasyonunun çok daha olumsuz etkilenmemesi için kira sözleşmeleri konusunun tekrar gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 50 kira indirimi beklediklerini ifade eden Balcı şunları kaydetti:

"Salgının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren sektör olarak devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler kapsamında hareket ettik. Üretim merkezlerimizde güvenlik ve hijyen koşullarını en üst seviyelere çıkardık. ve son olarak salgının yaygınlaşmaya başlamasıyla evde kal çağrılarına destek vererek fabrikalarımızda geçici süre ile üretime ara verdik. Mağazacılık operasyonlarının devam ettiği bayilerde ise yine çalışan ve müşteri güvenliğini en üst seviyeye çıkartacak önlemler aldık. Ancak gelinen noktada iş yeri kira sözleşmelerinde bir iyileştirme yapılması mağazalarımızı ve mağaza istihdamını korumak adına zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Yalnızca MOSDER çatısı altında olan üye mobilya markalarımızın yurt içinde franchise bayileri, kendi mağazaları ve corner satış noktaları olmak üzere 5 binin üzerinde mağazası bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise hem büyük ölçekli hem de lokalde binlerce mobilya mağazası bulunmaktadır. İş yeri sahiplerinin mevcut süreci kapsayacak şekilde kiracılarına yüzde 50 oranında indirim sağlayabilecek bir pakete ihtiyacımız vardır. Bu konuda da devletimizden yeni bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz. Bankaların da kredi tutumları konusunda daha yapıcı olmaları gereken bu günlerde faizlerin de durdurulması gerektiğini öneriyoruz."

Türkiye, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:16 Kaynak: AA

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