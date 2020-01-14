Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık, "Mobilyacılar Odası her kurumu esnafla buluşturacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık, 'Mobilyacılar Odası her kurumu esnafla buluşturacak' - Son Dakika Ekonomi

Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık, "Mobilyacılar Odası her kurumu esnafla buluşturacak"

6 saat önce

Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık her yıl düzenli düzenlenen Türkiye mobilya sektörünün küresel pazarlara açılan vitrini olan İMOB uluslararası mobilya fuarına esnaflar ile birlikte katılacağını duyurdu.

Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık,

Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık her yıl düzenli düzenlenen Türkiye mobilya sektörünün küresel pazarlara açılan vitrini olan İMOB uluslararası mobilya fuarına esnaflar ile birlikte katılacağını duyurdu.


Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık, "Bu ziyaretlerin esnaflarımızın mobilya sektöründe Tasarım, gelişme, markalaşma ve pazarda rekabete yenik düşmemesi için önem taşıdığını söyleyerek, fuar ziyaretlerinin yanı sıra esnaflarımızın sektörde ayakta durması için, maddeler halinde çalışma programı oluşturuluyor. Bu program doğrultusunda esnaflarımızı yerinde ziyaret ederek istişare yapacağız" dedi.


Başkan Fındık, "Görüldüğü gibi sektörümüz imalat ve mağazada istenildiği yere ulaşmakta güçlük çekmekte. Esnaflarımızın bu darlanmadan kurtulması için birlik ve beraberliğimizin korunmasının yeterli olacağına inanıyoruz. Bu kurumların varlık amacı hizmet etmektir. En önemli misyonumuz Mobilyacılar Odası her kurumu esnafla buluşturan köprü haline getirmektir.


Oluşturulacak web sitesinde, resmi gazetede yayınlanan esnaflarımız faydalanabilecek, odamız tarafından düzenlenen çalışmalar buradan duyurulacak. Talep olursa odamız tarafından her ayın belirli günlerinde ARGE (tasarım) programı eğitimi verilecek.


KOSGEB'in varlık amacını, yapılan hizmetleri, bunlardan nasıl faydalanılacağını ilk ağızdan duyulmasını sağlayacağız.


Anlaşma yapmayı düşündüğümüz (Hastahane, eğlence merkezleri, yeme içme, düğün salonları vb. çoğu alanlarla oda üyelerimize sağlanacak indirimler için görüşmeler yapılması, üyelerimize dağıtılacak üyelik kartları ile bu indirimlerden yaralanmasını sağlayacağız" - KAYSERİ

İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Erat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Askeri olarak cevap vereceğiz
Son dakika: Ateşkes masasını terk eden darbeci Hafter'e, Türkiye'den ilk tepki geldi Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 18:07:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık, "Mobilyacılar Odası her kurumu esnafla buluşturacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]