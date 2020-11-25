Mobilyacılar sitesinde yangın - Son Dakika

Mobilyacılar sitesinde yangın

25.11.2020 12:50

- Mobilyacılar sitesinde yangın Adana'da Mobilyacılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi Adana'da Mobilyacılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

- Mobilyacılar sitesinde yangın

Adana'da Mobilyacılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

ADANA - Adana'da Mobilyacılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesinde meydana geldi. Mobilya malzemeleri üreten bir firmanın atölye olarak kullandığı yerde elektrik kontağından yangın çıktı. Atölyede bulunanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürüp kontrol altına aldı. Ancak atölyede bulunan malzemelerin tamamı yandı.

Yangında maddi hasar oluşurken can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mobilyacılar sitesinde yangın
Mobilyacılar sitesinde yangın
Mobilyacılar sitesinde yangın
Mobilyacılar sitesinde yangın

Murat Erat, Sarıçam, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mobilyacılar sitesinde yangın - Son Dakika


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