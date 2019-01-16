Mobilyacılar Sitesinde Yangın (3)
1 saat önce
- Mobilyacılar sitesinde yangın Olay yerinden detaylar ANKARA - Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı.
- Mobilyacılar sitesinde yangın
Olay yerinden detaylar
ANKARA - Ankara
'da Mobilyacılar Sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:53 Kaynak: AA
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