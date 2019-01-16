Son Dakika Haberleri: Mobilyacılar Sitesinde Yangın (3)

Mobilyacılar Sitesinde Yangın (3)

1 saat önce

- Mobilyacılar sitesinde yangın Olay yerinden detaylar ANKARA - Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı.

- Mobilyacılar sitesinde yangın
Olay yerinden detaylar
ANKARA - Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Ankara, Murat Erat, Güncel
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