Mobilyacılar yeni sezondan umutlu

Mobilya sektörü, eylül ayı itibarıyla piyasanın hareketlenmesini bekliyor.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, yazılı açıklamasında, mobilyacılar olarak yaz başında hareketli günler yaşadıklarını, KDV indirimi ve BDDK'nin mobilyada taksit uzatma kararlarının sektörü dinamik tuttuğunu belirtti.

Özellikle bilinçli tüketicilerin bu fırsatları iyi değerlendirdiğine dikkati çeken Balcı, ihracat rakamlarına bakıldığında da ağustos ayında mobilya ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 13,5 artış, 1 Ocak- 31 Ağustos arasındaki ihracat rakamlarının ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9,8 yükseliş gösterdiğini bildirdi.

Yeni sezon için daha da hareketli günler beklediklerini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Vitrinlerde sonbahar-kış dönemine ait koleksiyonlar çoktan yerini aldı. Okulların açılacak olması nedeniyle özellikle genç odası takımları ve ofis takımları satışlarında göze çarpan bir artış söz konusu. Tatilini yapan ve artık yavaş yavaş yuvalarına dönmeye başlayan vatandaşlarımız ile özellikle güz düğünleri için hazırlıkta olan yeni evlenecek çiftlerin düğün alışverişleri de iç pazarda sektöre ivme kazandıracak. Türkiye'de ve yurt dışında gerçekleşecek mobilya fuar takvimleri yaklaşıyor. Ekonomideki olumlu göstergelerle bu durumun satışları da pozitif yönde etkilemesini bekliyoruz. Tasarım gücü oldukça yüksek olan Türk mobilyası dünyada da büyük talep görüyor. Rakamlara baktığımızda 2019 yılında ilk 8 ayda yurt dışına neredeyse 1 milyar 950 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılında bu rakamları daha da arttırarak dünya mobilya pazarındaki pastadan daha büyük bir dilim almayı planlıyoruz."

Balcı, 2023 yılı vizyonu kapsamında özellikle üye markalarla birlikte yurt dışındaki fuarlarda daha çok boy göstereceklerini, mobilya sanayisinde hedefledikleri ihracat oranlarıyla Türkiye'ye daha çok döviz girdisi sağlayarak ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.