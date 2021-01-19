Mobilyacılardan 2020'de 3,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Mobilyacılardan 2020'de 3,5 milyar dolarlık ihracat

19.01.2021 18:43
Mobilyacılardan 2020'de 3,5 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, geçen yıl yurt içinde 50 milyar liralık satış grafiğine ulaştıklarını, yurt dışına ise 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, geçen yıl yurt içinde 50 milyar liralık satış grafiğine ulaştıklarını, yurt dışına ise 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

MOSDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, Türkiye'de mobilya sanayisinin daha da güçlenebilmesi için yeni ve büyük yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti.

Balcı, mobilya sektörünün yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği başarıya dikkati çekerek, "Geçen yıl yurt içinde 50 milyarlık satış grafiğine ulaştık. Yurt dışına ise 3,5 milyar dolar dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Salgında sektörün, krizi hızlıca yönetebilme kapasitesi sayesinde ayakta kaldığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Pandemide de gördük ki işletmelerimizin yenilik yapabilme, krizi hızlıca yönetebilme ve teknolojik altyapı ile istikrarlı üretim yeteneği sayesinde sektörümüz ayakta kalabildi. İstanbul, Kayseri, İnegöl, Ankara, Hatay, Bolu gibi şehirlerimizde organize sanayi bölgelerimiz yer almaktadır ancak Türkiye'nin üretim potansiyeli açısından daha çok organize sanayi bölgeleri yatırımına ihtiyaç var."

"Türkiye, yurt dışı pazarından daha çok pay alabilmek için sanayi tesislerini daha çok geliştirmeli"

Mustafa Balcı, katlı işletmelerin maliyetinin daha yüksek olduğunu, bu nedenle mobilya üretim merkezlerinde büyümenin yatay yönde olması gerektiğini vurgulayarak, "Üretim merkezlerinin bir arada olduğu, altyapı hizmetlerinin de bu merkezlere daha kolay yoldan ulaşabildiği ve mobilya sanayinde hizmet veren firmaların birlikte, aynı sinerjide faaliyet gösterebilmelerinin önünü açmak için organize sanayi bölgelerine yönelik yatırım yapılmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün gerçekleştirdiği ihracatın 5 yıldır yükselen bir ivmeye sahip olduğuna işaret eden Balcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sektörü adına gururluyuz. Bugün dünyada 200 ülkeye mobilya ihraç ediyoruz. Ar-Ge ve tasarım gücümüzle, katma değeri yüksek ürünlerimize dünyadan talep arttıkça bizim de koltuklarımız kabarıyor. Uluslararası rekabette yakın coğrafyamızda yer alan ülkeler bile artık bizden ürün alır konuma geldiler. Türkiye, yurt dışı pazarından daha çok pay alabilmek için sanayi tesislerini daha çok geliştirmek zorundadır. Önümüzdeki yıllarda giderek artacak yoğun talebi karşılayacak kapasiteye sahip, Endüstri 4.0'a uyumlu son teknoloji ile donatılmış makine parkurlarına ve üretim merkezlerine ihtiyaç bulunmaktadır."

Mustafa Balcı, Türkiye, İhracat, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilyacılardan 2020'de 3,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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