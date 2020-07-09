Mobilyacılardan "fuar alanı" talebi - Son Dakika

Mobilyacılardan "fuar alanı" talebi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, kaba inşaatı bitmiş Akyurt Başkent Uluslararası Fuar Alanı yapımının daha da hızlandırılarak 2021 yılına yetiştirilmesinin en büyük beklentileri olduğunu bildirdi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, kaba inşaatı bitmiş Akyurt Başkent Uluslararası Fuar Alanı yapımının daha da hızlandırılarak 2021 yılına yetiştirilmesinin en büyük beklentileri olduğunu bildirdi.

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Taklacı, yazılı açıklamasında, 2014 yılında temeli atılan Akyurt Başkent Uluslararası Fuar Alanı yapımının çeşitli nedenlerle tamamlanamadığını belirtti.

Ankara'daki mobilya esnafının uzun süredir fuar alanı beklentisi olduğunu vurgulayan Taklacı, katma değerli ürünlerin dış pazara sunulmasının fuarlarla mümkün olduğunu ifade etti.

Taklacı, söz konusu fuar alanının sadece mobilya sektörüne değil, Ankara'nın tüm sektörlerine can suyu olacağına işaret ederek, "Ankara'nın bu yatırıma ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz. Biz fuar alanını önemsediğimizi ve bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu sebeple halihazırda kabası bitmiş fuar alanı inşaatının daha da hızlandırılarak 2021 yılına yetiştirilmesi en büyük beklentimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Erat, Akyurt, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilyacılardan 'fuar alanı' talebi - Son Dakika Ekonomi

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