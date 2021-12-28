MOBİLYACILARDAN, HAMMADDE FİYATLARINDA PANKART AÇARAK İNDİRİM İSTEDİ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmalarının işletme sahipleri, hammaddeye yüzde 35 oranında indirim istiyor. İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından Mobilya Sanayi girişlerine, "Yüzde 35 gerçek indirim bekliyoruz" yazılı 20 metre uzunluğunda pankart asıldı.

Mobilya firmalarının işletme sahipleri adına açıklama yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, 'Pandemi başladığından beri 2 yıldır işlerde duraklama oldu. 6 aydır ise malzeme sorunu yaşamaktayız. 20 Aralık'tan önce dolar 20 TL üzerinden fiyat listesi hazırlandı üreticilere gönderildi. Hükümetin yaptığı operasyon sonrası dolar 12 TL seviyesine geldi. Bu hamleden sonra yüzde 35 indirim bekliyoruz. Bizim esnafımız gerçekten zor durumda. İhracata ürün satanlar, doları 18 TL'den 20 TL'den baz alarak fiyat listesi yaptı. Şuan 12 TL'den ürün satıyorlar ancak hammaddeyi 18 TL'den baz alarak ürün alıyorlar' dedi.. Ayhan, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

'Sesimizi duyurmak için buraya pankartlar astık üyelerimizi davet ettik. Sesimizin Ankara'dan duyulmasını istiyoruz. Gerekirse Ankara'ya yürüyeceğiz. Buradan üreticilere, bayilere sesleniyorum. Lütfen stok yapmayın, depolarınızı açınb. Malları; uygun fiyatlarla üreticilere verin. Biz elimizden geldiğince bayilerle fabrikalar ile görüşüyoruz indirim istiyoruz ama yeterli indirim gelmiyor. Buradan tekrar uyarıyorum bizi kaybetmeyin, biz et ile tırnak gibiyiz. Bu kadar küçük esnafı mağdur etmeyin. Bütün hammaddelerde yeterli indirim olmadı. Sunta, kumaş, cam, kumaş, kereste, metal, nalburiye ürünlerinde yeterli indirim olmadı. Komik rakamlarda indirim var. Biz gerçekçi indirim bekliyoruz. En az yüzde 35 indirim bekliyoruz.?