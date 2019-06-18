Mobilyacılardan Özbekistan çıkarması

KOSGEB desteği ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, İMOS ve MODEF'in de katılımı ile düzenlenen program çerçevesinde İnegöllü 25 mobilyacıyı 12-16 Haziran tarihleri arasında Özbekistan'a götürdü.

Gerçekleştirilen ziyarette Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Taşkent Ofisi ile Mobilya ve Ağaç İşleme Şirketleri Birliği ziyaret edilerek toplantılar yapıldı. Program dahilinde Özbek işadamları ile B2B iş görüşmeleri gerçekleştirilerek ticari bağlantılar kurulması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Gerçekleştirilen organizasyonla ilgili konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İMOS ve MODEF'in de katılımlarıyla 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz organizasyon kapsamında İnegöllü 25 mobilyacımızı Özbekistan'ın Taşkent şehrinde bulunan Özbek işadamları ile bir araya getirdik. İnegöl mobilyasının dünyaya açılması noktasında kendimizi Özbekistan'a anlatıyoruz. Buradaki işadamlarımızla B2B görüşmeleri yapıyoruz. Mobilyacılarımız yaptıkları görüşmelerden güzel sonuçlar elde ediyorlar. Özbek işadamlarının Türk ürünlerine ve İnegöl mobilyasına karşı sıcak bir bakış açıları bulunuyor. Karşılıklı oluşan pozitif ortam bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Yurtdışına odaklanmalıyız ve bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de İnegöllü sanayicimizin arkasındayız. Bu tür organizasyonlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yurt dışı iş gezisine katılan işletmelerin yurt dışı program giderlerine, KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamında %60'a kadar destek sağlandı.