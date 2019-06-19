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Mobilyacılardan Özbekistan çıkarması

44 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 12-16 Haziran tarihleri arasında İnegöllü mobilyacıları Özbekistan'a götürdü.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 12-16 Haziran tarihleri arasında İnegöllü mobilyacıları Özbekistan'a götürdü. 25 İnegöllü mobilyacı, Özbek iş adamları ile ticari görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 
İnegöl, Özbekistan, Ekonomi
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