Mobilyacılardan Özbekistan çıkarması
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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 12-16 Haziran tarihleri arasında İnegöllü mobilyacıları Özbekistan'a götürdü.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 12-16 Haziran tarihleri arasında İnegöllü mobilyacıları Özbekistan
'a götürdü. 25 İnegöllü mobilyacı, Özbek iş adamları ile ticari görüşmeler gerçekleştirdi.
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