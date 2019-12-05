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Mobilyacıların KDV indirimi beklentisi

6 saat önce

Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Mobilyacıların KDV indirimi beklentisi, System.String[]

Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Ziyarette konuşan MOBİAD Başkanı Alper Bektaş, son ekonomik dalgalanmalar sonrasında mobilya sektöründe yüzde 5'lik bir daralma meydana geldiğini belirterek, "Bu daralmayı aşmak için KDV indiriminin yeniden uygulamaya koyulması sektörün beklentisidir. İç piyasa odaklı çalıştığımız için piyasada yeterince üretim yapılamıyor. Bu nedenle ihracata yönelmemiz gerekmektedir. UR-GE projesi kapsamında uluslararası piyasalarla rekabet ve iş yapma şartlarını değerlendirmek için çeşitli ülkelere ziyaretlerimiz oldu. Özellikle konut sektörünün büyük büyüme gösterdiği Özbekistan'da ve Fas'ta büyük fırsatlar gördük. Bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Ayrıca diğer ülkelerde üretim tesisi veya satış noktası açma konusunda da projemiz var" dedi.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, piyasaların canlanmasında tüketici güven endeksinin önemine işaret ederek, "Tüketici güven endeksinde bir miktar artık oldu. Bu durum ekonominin bir süredir stabil olmasından kaynaklanıyor. Piyasada hareketlilik var. 2020'de de bu hareketlenmenin devam edeceğini gözlemliyoruz. Enflasyon ve kredi faizlerindeki düşüş önemli noktaya geldi. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünün de dış pazarlarda arayış yapma zorunluluğu var. Plan ve projeleri iyi yapıp kalıcı ive sürdürülebilir işler yürütülmeli" ifadesini kullandı. - TRABZON

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Suat Hacısalihoğlu, Murat Erat, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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