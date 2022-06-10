Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Hakkı Y. olduğunu belirledi. Yapılan takip sonrası Hakkı Y. Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

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