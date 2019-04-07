Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi
22 dakika önce
Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ercan, "Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı.
Türkiye
Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ercan, "Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:56
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