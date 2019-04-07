Son Dakika Haberleri: Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi

Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi

22 dakika önce

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ercan, "Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı.

Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi, System.String[]
Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ercan, "Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:56 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Reform Paketini 10 Nisan'da Açıklayacak Memura Yıllık 2 Bin 481, Emekliye 4 Bin 127 Lira Ek Gelir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 12:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]