Mobilyada 2020 trendleri görücüye çıkıyor - Son Dakika
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Mobilyada 2020 trendleri görücüye çıkıyor

6 saat önce

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 21 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor.

Mobilyada 2020 trendleri görücüye çıkıyor, System.String[]

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 21 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, fuar aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, Britanya Krallığı, Japonya, Fransa, Vietnam, Türkiye, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın da yer aldığı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 750'nin üzerinde firmanın binlerce ürününü sergileyeceği fuar, 50 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Tüm dünyanın merakla beklediği fuarın, CNR Holding'in 5 kıta ve 186 ülkede 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemi sayesinde, bu yıl da yoğun bir katılıma sahne olacak.

Salt mobilya fuarı olarak ele alındığında, gerek metrekare, gerek katılımcı ve gerekse de ziyaretçi açısından dünyanın en büyük ev mobilyaları fuarı niteliği taşıyan CNR İMOB, B2B Eşleştirme Programı ile profesyonel alıcı ve satıcıyı tek çatı altında bir araya getirecek. 160 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarın, sağlanacak 2 milyar doları aşkın iş hacmiyle 2020 yılına damga vurması hedefleniyor.

Dövizdeki hareketlilik ve ham madde fiyatlarındaki zamlarla endişeli günler yaşayan Türk mobilya sektörü, KDV oranlarının yeniden yüzde 8'e düşürülmesiyle rahat bir nefes aldı. Global pazardan aldığı payı her geçen gün artıran mobilya sektörü, CNR İMOB Fuarı'nın da katkısıyla 2020 yılında ihracatını 5 milyar dolar seviyesine çıkaracak.

40 bin üreticisi, 210 bin kişilik istihdamı ve 180 ülkeye olan ihracatıyla, kendisi dışında 20 sektörün gelişimine katkı sağlayan Türk mobilya sektörü, fuarda yeni pazarların kapılarını aralayacak.

İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Erat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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