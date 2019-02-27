Son Dakika Haberleri: Mobilyada En Çok Oturma Odası Talep Görüyor

Mobilyada En Çok Oturma Odası Talep Görüyor

1 saat önce

TÜRKİYE'DE mobilya alışverişlerinin en çok oturma odası için yapılırken, en fazla talebin İstanbul'dan geldiği açıklandı.

Mobilyada En Çok Oturma Odası Talep Görüyor, System.String[]
TÜRKİYE'DE mobilya alışverişlerinin en çok oturma odası için yapılırken, en fazla talebin İstanbul'dan geldiği açıklandı. Hepsiburada'nın açıkladığı alışveriş verilerine göre, en çok tercih edilen eşyaların başında masa, dolap, sehpa, bilgisayar masası, yatak odası ve kitaplık yer aldı.

Hepsiburada, baharın yaklaşmasına özel olarak ev grubu ürünlerinde bir kampanya başlattığını duyurdu. Koltuk takımlarından ofis mobilyalarına kadar ev ve yaşam alanlarında kullanılan tüm mobilyaları, bahara özel yüzde 60'a varan indirim fırsatıyla sunacağı açıklandı. Mart ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada, ev ve yaşam alanlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm mobilyalar yüzde 60'a varan indirim fırsatıyla müşterilere sunulacak. Kampanyaya ek olarak mart ayı sonuna kadar yüzde 8 KDV indirimi devam edeceği belirtildi.

EV VE YAŞAM KATEGORİSİ TRENDLERİ AÇIKLANDI

Hepsiburada'nın açıkladığı alışveriş verilerine göre; Türkiye'de yapılan mobilya alışverişleri en çok oturma odası için yapılırken, en çok talep İstanbul'dan geldiği belirtildi. Araştırmaya göre, ürün grubu olarak bakıldığında en çok tercih edilen eşyaların başında masalar, dolaplar, sehpalar, bilgisayar masaları, yatak odaları ve kitaplıklar yer aldı. Ev yaşam grubundaki mobilyalara gelen talep geçtiğimiz yıla göre 2 kat arttı.  Bu sene duvar saatleri, tablolar, dekoratif aydınlatmalar, mumluk ve şamdan gibi dekoratif ürünlere talepte yüzde yüzü aşan artış yaşandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:30 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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