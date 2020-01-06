Mobilyada KDV indirimi - Son Dakika
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Mobilyada KDV indirimi

6 saat önce

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mustafa Fındık, mobilya sektöründe uygulanan yüzde 8'lik KDV indiriminin sektörü feraha kavuşturacağını bildirdi.

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Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mustafa Fındık, mobilya sektöründe uygulanan yüzde 8'lik KDV indiriminin sektörü feraha kavuşturacağını bildirdi.

Fındık, yaptığı yazılı açıklamada, KDV indiriminin sektörün canlanması, yatırımların önünün açılması gibi yansımaları olacağını belirtti.

Dolayısıyla firmalarda istihdamın da artacağını vurgulayan Fındık, "2020 yılında birçok sektör gibi mobilya sektörü de feraha kavuşacak. KDV indirimi talebimizin gündeme getirilmesini sağlayan oda başkanlarına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Erat, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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