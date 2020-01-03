Mobilyada KDV indirimi, sektörde hareketlenme beklentisi oluşturdu - Son Dakika
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Mobilyada KDV indirimi, sektörde hareketlenme beklentisi oluşturdu

6 saat önce

Mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi sektörde olumlu yankılanmaya devam ediyor.

Mobilyada KDV indirimi, sektörde hareketlenme beklentisi oluşturdu, System.String[]

Mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi sektörde olumlu yankılanmaya devam ediyor. Sektörde faaliyet gösteren markalardan karara destek açıklamaları geliyor.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile mobilya sektörü için geçerli olan yüzde 18 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 8'e düşürüldü.


"Online ve fiziki mağaza fark etmeksizin sektörün geneline katkı sağlayacak bir indirim"


Yıldız Mobilya'nın üst düzey yöneticisi Mesut Yıldız konu ile ilgili olumlu dönüşleri karar açıklanır açıklanmaz almaya başladıklarını iletti. Geçtiğimiz yıllarda da yapılan KDV indirimi uygulamalarının, üretim aşamasından ulaşım aşamasına kadar sektörün tüm kanallarına iyi geldiğini ve anlamlı bir katkı sağladığını belirtti.


"KDV indirimi ile sektörde yaşanması beklenen hareketlilik"


Yıldız'ın açıklamalarına göre; mobilya sektöründe yaşanan kış mevsimi durgunluğunu hafifletecek olan bu adım, bahar ayları için evlilik hazırlığı yapan müşterilerin KDV indiriminden faydalanarak mobilyalarını ayırtıp alışverişe dönüştürebileceği bir dönem haline geliyor dedi. KDV indirimi uygulamalarında yine geçtiğimiz yılları baz alarak ortaya bir sonuç koymak gerekirse, sezonun tahmin edilen satış rakamının yüzde 60 kadar üstüne çıkan oranlara ulaşıldığını rahatlıkla söyleyebileceklerini ifade etti.


Yıldız, mobilya alışverişi için doğru zamanı bekleyen nihai tüketiciler için gerek yildizmobilya.com.tr web adresleri ile gerekse fiziki mağazaları ile aynı hizmet ve desteğin sunulacağını iletti. KDV indirimi duyurusu ile ihtiyaçlarını erteleyen nihai tüketicilerin yüzü gülecek ve bu adım ekonomik açıdan da sektöre bir rahatlama getirecektir. Bu kararın süresi için öngörülen bir tarih olmasa da tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi mobilya sektörünün canlanacağına inandığını söyledi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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