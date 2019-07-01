"Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar"

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde mobilyada iç pazarda 50 milyar liralık satışı, ihracatta 4 milyar doları yakalarız. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar.

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde mobilyada iç pazarda 50 milyar liralık satışı, ihracatta 4 milyar doları yakalarız. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar." dedi.

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