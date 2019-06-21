“Mobilyada KDV yüzde 10’da kalıcı olsun”
1 saat önce
Mobilyada KDV indirimi son 10 gününe girdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:38
Mobilyada KDV indirimi son 10 gününe girdi. MOSDER Başkanı Balcı
, mobilya alacakların bu 10 günü iyi değerlendirmesini isterken, hükümete de KDV indiriminin yüzde 10'da kalıcı olması çağrısında bulundu.
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