Son Dakika Haberleri: “Mobilyada KDV yüzde 10’da kalıcı olsun”
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“Mobilyada KDV yüzde 10’da kalıcı olsun”

1 saat önce

Mobilyada KDV indirimi son 10 gününe girdi.

“Mobilyada KDV yüzde 10’da kalıcı olsun”, System.String[]
Mobilyada KDV indirimi son 10 gününe girdi. MOSDER Başkanı Balcı, mobilya alacakların bu 10 günü iyi değerlendirmesini isterken, hükümete de KDV indiriminin yüzde 10'da kalıcı olması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:38 
Balcı, Murat Erat, Ekonomi
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