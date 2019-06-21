"Mobilyada KDV yüzde 10'da sabitlenmeli ve kalıcı olmalı"
1 saat önce
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019'da tekrar yüzde 18'e çıkacağını anımsatarak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10'da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:13
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı
, yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019'da tekrar yüzde 18'e çıkacağını anımsatarak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10'da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır." dedi.
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