"Mobilyada söz sahibiyiz" - Son Dakika
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"Mobilyada söz sahibiyiz"

16 dakika önce

KTO Başkanı Ömer Gülsoy Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerini ziyaret etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerini ziyaret etti. Gülsoy burada yaptığı açıklamada Mobilya artık tasarım odaklı olmaya başladı. Yaşam alanımız olan evlerimizi mobilyalarla güzelleştirmek için, tasarımlara çok önem veriyorlar. Dünyada söz sahibiyiz bu konuda ve böylede devam edecek" dedi.


Kayseri Ticaret Odası (KTO) 21-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenmekte olan 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerin standlarını ziyaret etti. Kayserili üyeleri ziyaret eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, fuara katılımın yüksek olduğunu söyledi. Gülsoy, oda üyesi 110 tane fuara katılan firmanın bulunduğunu kaydetti.


Gülsoy, "Fuar, güzel bir atmosferde geçiyor. Yurtdışından gelen katılımcılarımız fuardan çok memnun kaldılar. Mobilya sektörü ihracata çok fazla katkı sağlıyor. Sektörümüze sahip çıkmak adına üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bizim yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Kayseri, mobilya sektöründe güzel tasarımlar çıkarıyor. ihracatımızı artırmak için yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Bu tür fuarların katkısı çok büyük" dedi.


"Mobilya sektörü çok hızlı ilerliyor"


Fuara gelen vatandaşların burada istedikleri her türlü mobilyayı bulabileceklerini belirten Gülsoy, "Mobilya sektörü çok hızlı ilerliyor. Görsel, tasarım ve kullanım açısından oldukça zengin. Şuanda her firma kendine göre bir tarz oluşturdu. Mobilya artık tasarım odaklı olmaya başladı. Yaşam alanımız olan evlerimizi mobilyalarla güzelleştirmek için, tasarımlara çok önem veriyorlar. Dünyada söz sahibiyiz bu konuda ve böylede devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Ömer Gülsoy, Murat Erat, İstanbul, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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