Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarını kapalı geçiren sektörün hazirandan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını, talep yoğunluğunun yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Balcı, AA muhabirine, Kovid-19'un Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği mobilya sektörünün yılın ikinci yarısında oldukça hareketli günler geçirdiğini söyledi.

Haziran ayının başında kamu bankaları tarafından yapılan ortak açıklamada, yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla 6 ay ödemesiz ve düşük faizli kredi destek kampanyası başlatıldığını hatırlatan Balcı, düğün salonlarının da 1 Temmuz itibarıyla açılmasıyla mobilya sektöründe ciddi hareketlilik oluştuğunu belirtti.

Yeni normalleşme süreciyle mobilya üreticilerinin oluşan talebe yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Balcı, bir ürünün müşteri tarafından mağazada siparişi verildikten sonra teslim süresinin 60 günü bulabildiğini vurgulayadı. Balcı, "Talep yoğunluğunun yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu süreçte özellikle yurt dışı kaynaklı ham madde tedariklerinde yaşanan gecikmeler üretime doğrudan yansıyor. Bu sorunun firmaların üretim gücüyle aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş alışkanlığıyla temin süresinin minimuma ineceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Balcı, son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldıkları siparişlere yetişmeye çalıştıklarını aktararak, "Mart, nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Siparişlerde yoğun bir talep var"

Durgun geçen üç aylık süreçte sektör temsilcilerinin fabrikalarının bakım ve onarımlarını yaptığını anlatan Balcı, "Pandemi dolayısıyla 3 ay boyunca çalışamadık ancak şu anda işler iyi gidiyor. Altıncı aydan itibaren siparişlerde yoğun bir talep var. Yıl sonunda geçen yılki ciromuzu aşmayı hedefliyoruz. İhracatta da aylık bazda artışlar yaşanıyor. İnşallah yıl sonunda 4 milyar dolar ihracat rakamını aşacağız." diye konuştu.

Balcı, düğün sezonunun tekrar açılmasıyla mobilya markalarının kendi yaptıkları indirim kampanyalarının ve taksit sürelerinin uzamasının da satışları olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar bu sayede kendi alım güçlerine göre diledikleri mağazadan alışveriş yapabiliyor. Mobilya alışverişlerinde bir evin kurulmasında gerekli olan koltuk takımları, yemek odası takımları ve tamamlayıcı duvar ünitesi ürün grupları ile yatak odası takımları bu dönemde ilk sırada geliyor. Çiftlerin çeyiz alışverişlerinde halı, kitaplık, sehpa ve aydınlatma gibi aksesuar ürünleri de yine olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Öte yandan pandemi sürecinde zamanlarının büyük çoğunluğunu evlerinde geçiren insanlar, ev mobilyalarını değiştirdi. Hijyen dolayısıyla çoğu tüketiciler, koltuk ve yatak odası takımlarını yeniledi. Pandemiden dolayı da iç pazarda talepte büyük artış var."