Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek - Son Dakika

Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek

18.10.2020 11:01
Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek, System.String[]

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarını kapalı geçiren sektörün hazirandan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını, talep yoğunluğunun yıl sonuna kadar devam...

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarını kapalı geçiren sektörün hazirandan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını, talep yoğunluğunun yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Balcı, AA muhabirine, Kovid-19'un Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği mobilya sektörünün yılın ikinci yarısında oldukça hareketli günler geçirdiğini söyledi.

Haziran ayının başında kamu bankaları tarafından yapılan ortak açıklamada, yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla 6 ay ödemesiz ve düşük faizli kredi destek kampanyası başlatıldığını hatırlatan Balcı, düğün salonlarının da 1 Temmuz itibarıyla açılmasıyla mobilya sektöründe ciddi hareketlilik oluştuğunu belirtti.

Yeni normalleşme süreciyle mobilya üreticilerinin oluşan talebe yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Balcı, bir ürünün müşteri tarafından mağazada siparişi verildikten sonra teslim süresinin 60 günü bulabildiğini vurgulayadı. Balcı, "Talep yoğunluğunun yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu süreçte özellikle yurt dışı kaynaklı ham madde tedariklerinde yaşanan gecikmeler üretime doğrudan yansıyor. Bu sorunun firmaların üretim gücüyle aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş alışkanlığıyla temin süresinin minimuma ineceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Balcı, son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldıkları siparişlere yetişmeye çalıştıklarını aktararak, "Mart, nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Siparişlerde yoğun bir talep var"

Durgun geçen üç aylık süreçte sektör temsilcilerinin fabrikalarının bakım ve onarımlarını yaptığını anlatan Balcı, "Pandemi dolayısıyla 3 ay boyunca çalışamadık ancak şu anda işler iyi gidiyor. Altıncı aydan itibaren siparişlerde yoğun bir talep var. Yıl sonunda geçen yılki ciromuzu aşmayı hedefliyoruz. İhracatta da aylık bazda artışlar yaşanıyor. İnşallah yıl sonunda 4 milyar dolar ihracat rakamını aşacağız." diye konuştu.

Balcı, düğün sezonunun tekrar açılmasıyla mobilya markalarının kendi yaptıkları indirim kampanyalarının ve taksit sürelerinin uzamasının da satışları olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar bu sayede kendi alım güçlerine göre diledikleri mağazadan alışveriş yapabiliyor. Mobilya alışverişlerinde bir evin kurulmasında gerekli olan koltuk takımları, yemek odası takımları ve tamamlayıcı duvar ünitesi ürün grupları ile yatak odası takımları bu dönemde ilk sırada geliyor. Çiftlerin çeyiz alışverişlerinde halı, kitaplık, sehpa ve aydınlatma gibi aksesuar ürünleri de yine olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Öte yandan pandemi sürecinde zamanlarının büyük çoğunluğunu evlerinde geçiren insanlar, ev mobilyalarını değiştirdi. Hijyen dolayısıyla çoğu tüketiciler, koltuk ve yatak odası takımlarını yeniledi. Pandemiden dolayı da iç pazarda talepte büyük artış var."

Murat Erat, Balcı, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali
Son Dakika! Bakan Selçuk: 1'i kanser 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son Dakika! Bakan Selçuk: 1'i kanser 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
11:44
Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı         
10:20
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu         
09:14
Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi         
06:39
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 12:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei