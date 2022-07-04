Serik-Antalya karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki araç üzerinde kanepe ve içerisinde yine mobilya bulunan otomobili görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydettiler. Seyir halindeki diğer bir araçta bulunan vatandaş gülerek, "Güvenli taşımacılık" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar - Son Dakika

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