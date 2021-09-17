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"Mobilyanın başkenti" İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti - Son Dakika

"Mobilyanın başkenti" İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti

17.09.2021 11:05

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "düğün sezonu" olarak nitelendirilen mayıs-eylül dönemindeki satışlar sanayici ve esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "düğün sezonu" olarak nitelendirilen mayıs-eylül dönemindeki satışlar sanayici ve esnafın yüzünü güldürdü.

"Mobilyanın başkenti" olarak anılan ilçede 4 binin üzerinde mobilya üreticisi, 60 bine yakın çalışan ve 1000 civarında mobilya mağazası bulunuyor.

Türkiye'nin yıllık mobilya ihracatına 600-700 milyon dolarlık katkı sağlayan İnegöl'deki mobilyacılar, özellikle Marmara Bölgesi'nde yer alan kentlerden düğün ve evlerini yenilemek için gelen müşterileri ağırlıyor.

İç pazardaki satışlarda da önemli konumda bulunan İnegöllü mobilyacılar, düğün sezonunda stoklarındaki ürünleri satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Perakende satışın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalar için de ürün gönderen mobilyacılar, yeni tasarımlarla gelecek sezona hazırlanıyor.

"İnegöl'de her keseye uygun mobilya bulunuyor"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, İnegöllü mobilyacıların Türkiye'nin istihdamına ciddi katkı sağladığını söyledi.

Ayhan, bu yıl düğün sezonunun 2020 yılı kadar olmasa da verimli geçtiğini belirterek şöyle dedi:

"Haziran ayından itibaren hareketlilik başladı. İstanbul, Bursa, Eskişehir Sakarya ve Trakya bölgesindeki illerden yoğun ilgi oldu. İnegöl'de 1000 mağazamız bulunuyor. Mobilyacılarımız yetişmiş iyi personelleriyle birçok ilimize ürün sevkiyatı yaptı. Yaptığımız bu satışlar İnegöl'ün mobilya merkezi olduğunun en iyi göstergelerinden biri. Önümüzdeki yıllarda mobilyalarımıza olan ilginin daha da artacağını düşünüyorum. İnegöl'de her keseye uygun mobilya bulunuyor. Özellikle İnegöl çevresindeki 25 milyon nüfusluk bölge, mobilya ihtiyacında ilçemizi tercih ediyor."

"Herkes evine en iyisini almak istiyor"

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar da İnegöl mobilyasının asırlık geçmişiyle dünyaca tanınan bir marka olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiklerini dile getiren Bayraktar, "Yasakların kalkması, özellikle düğün sezonunun da başlamasıyla iyi işler oldu diyebiliriz. Ağustosun sonu itibarıyla biraz düşme yaşandı ama çok şükür eylül ayına kadar iyi bir sezon geçirdik." diye konuştu.

Bayraktar, müşterilerin ürünü görüp dokunarak almak istediklerini belirtti.

Birçok kentte mobilya üretilmesine rağmen İnegöl'de çok fazla üretici, çeşit ve tasarımın olmasından dolayı Türkiye'nin her yerinden müşterilerinin olduğunu söyleyen Bayraktar, "Herkes evine en iyisini almak istiyor. Özellikle 400-500 kilometrekarelik alandaki kentlerden müşteriler çok geliyor. Biz de onların taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz." dedi.

İhracata da değinen Bayraktar, özellikle Avrupa'ya satışların çok iyi durumda olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'de çok etkili olan lojistik ağlarının, Avrupa'ya da ulaşmaya başladığını belirten Bayraktar, "İnegöl'den Avrupa'daki bir eve bile mobilya gidebiliyor. İnşallah ilerleyen süreçte iç ve dış piyasada olumlu gelişmeler bekliyoruz. Yeni tasarımlar, Ar-Ge çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılı için hazırlıklarımız hız kesmeden devam ediyor. Yeni tasarımları tüketicilerle buluşturacağız." diye konuştu.

"Çok ciddi talep geldi"

Mobilya mağazası sahibi Hasan Karabacakoğlu da geçen yıl salgın nedeniyle sektörde daralma yaşandığını ancak özellikle şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla işlerinin açıldığını ifade etti.

İnegöllü mobilyacıların dünyadaki trendi iyi takip ettiğini ve yenilenen tasarımlarla müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurgulayan Karabacakoğlu, "Tüm meslektaşlarımızla yoğun, güzel bir sezon geçirdik. Düğün sezonunu verimli geçirdik. Bu yaz Avrupa'dan gelen gurbetçileri de ağırladık, çok ciddi talepler geldi. Daha önceleri Marmara Bölgesi'nde kısıtlı olan müşteri portföyümüz Türkiye'nin tamamına yayıldı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanına ürün teslim ediyoruz." dedi.

Mobilyanın başkenti İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti
Mobilyanın başkenti İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti
Mobilyanın başkenti İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti
Mobilyanın başkenti İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti
Mobilyanın başkenti İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti

Türkiye, İnegöl, Mayıs, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Mobilyanın başkenti' İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Mobilyanın başkenti" İnegöl'de düğün sezonu verimli geçti - Son Dakika
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